Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine çöktü...O anlar kamerada - Son Dakika
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Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine çöktü...O anlar kamerada

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Mersin Erdemli'de bir kişinin park ettiği aracının üzerine 1,5 dakika sonra ikinci katın dam kısmında bulunan balkon çöktü. Sürücünün araçtan çıktıktan sonra yaşanan olayda olmaması faciayı önledi. Araçta ağır hasar meydana geldiği belirtildi.

01.09.2024 09:39
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Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine çöktü...O anlar kamerada

MERSİN - Mersin Erdemli'de bir kişinin park edip çıktığı aracının üzerine 1,5 dakika sonra ikinci katın dam kısmında yer alan balkon çöktü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti. Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü. Sürücünün o anda araçta olmaması bir faciayı önledi. Çökme sonucu araçta ise ağır hasar meydana geldi.

Öte yandan, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine çöktü...O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine çöktü...O anlar kamerada - Son Dakika
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