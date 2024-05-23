Sürücü anne yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı, 11 yaşındaki kızı öldü - Son Dakika
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Sürücü anne yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı, 11 yaşındaki kızı öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ceylin, Tarsus'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Sürücü anne, önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın takla atmasına neden oldu. Kazada anne, baba ve diğer çocukları da yaralandı.

23.05.2024 20:25
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Sürücü anne yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı, 11 yaşındaki kızı öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen kazada hayıtını kaybeden Ceylin, Tarsus'ta göz yaşları arasında toprağa verildi

Yaralı baba ve anne tekerlekli sandalye ile cenazeye katıldı

MERSİN - Mersin'de sürücü anne önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 11 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne, baba ve 2 kardeşi yaralandı.

Kaza, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem ailesi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü gittikleri Silifke'den Tarsus'a dönmek üzere gece saatlerinde yola çıktı. Sürücülüğünü anne Perihan Çiğdem'in yaptığı aracın önüne yolda köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden annenin kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada anne Perihan Çiğdem, baba Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem ile 2 çocukları da yaralandı. Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6. sınıf öğrencisi Ceylin Çiğdem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Şehir Hastanesi morgunda alınan genç kızın cenazesi bugün Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle gelen anne ve baba, yakınları tarafından teselli edildi. Göz yaşlarına boğulan baba, yüksek sesle hakkını helal ettiğini söyledi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 75. Yıl Kocatepe Orta Okulu öğrencisi Ceylin Çiğdem, göz yaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sürücü anne yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı, 11 yaşındaki kızı öldü - Son Dakika

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