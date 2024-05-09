Sürücü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün rahatsızlanması neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kalp krizi geçiren sürücü araç içerisinde hayatını kaybetti.

Kaza, Serdivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki Mustafa Fındık kontrolündeki hafif ticari araç, sürücüsünün rahatsızlanması neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kaza yapan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yaptığı öğrenilen 79 yaşındaki sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA