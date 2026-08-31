15 dakika önce çıktıkları eve yangın haberiyle geldiler güvenlik kamerasını izleyince şok oldular

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle sürücüsüz şekilde çalışarak hareket eden ve alev alan traktör, mahallede facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Traktörden sıçrayan alevler saman balyalarını küle çevirirken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar yaralandı. O sıra dışı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Traktörün sahibi "15 dk önce evden ayrılmıştık aradılar yangın var dediler biz de anlamadık kameradan gördük" dedi.

Olay, Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde park halinde bulunan traktörün elektrik aksamında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa devre oluştu.

Sürücüsüz ilerleyip alev topuna döndü

Kısa devrenin ardından adeta hayalet gibi kendi kendine çalışmaya başlayan traktör, sürücüsü olmadan hareket etti. Motor kısmından alevler yükselerek ilerleyen traktör, çevredeki saman balyalarına çarptı. Traktörden sıçrayan alevler kısa sürede samanları ve hemen yanındaki ahırı sardı. Olaya sonrası ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında traktör tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Kendi kendine çalışıp ahıra gelmiş"

Olay sırasında evde olmadıklarını belirten Mehmet Canlı, "Biz evden çıktıktan 15-20 dakika sonra yangın çıkmış. Geldiğimizde herkes buradaydı. Yangında 70-80 saman balyamız yandı, ineklerimiz yaralandı, traktör kül oldu. Güvenlik kameralarını incelediğimizde, traktör kendi kendine çalışmış, hareket etmiş ve gelip ahıra çarpmış. Yangının tam olarak nereden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, traktörün sürücüsüz şekilde hareket ettiği ve alev topuna döndüğü o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; alevler içinde ilerleyen traktörün, istiflenmiş saman balyalarına çarparak yangını büyüttüğü anlar net bir şekilde yer aldı. Yangında alevlerin arasında kalarak yaralanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tedavi edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.