Survivor 2025\'te yürekler ağza geldi! Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Merakla beklenen Survivor 2025, dün itibarıyla başladı. Yayınlandığı ilk günden ilgi çeken yarışmaya All Star'da yer alan Barış Murat Yağcı'nın bayılması damga vurdu.

HERKES PANİK OLDU

Daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar giden Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımında yer alan Doğuş ile dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kaybeden Barış, arkadaşlarının yanına geldiğinde bir anda yere yığıldı. Yürekleri ağza getiren anlarda diğer yarışmacıların da panik içinde kaldıkları görüldü.

BARIŞ MURAT YAĞCI YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan ilk kontrollerde, Barış'ın tansiyonunun düştüğü belirlendi. Yerden kalkamayan Barış Murat Yağcı, sedye ile çadıra götürülerek dinlenmeye alındı. Barış Murat Yağcı'nın yarışmaya devam edeceği de öğrenildi.

İlk olarak Survivor 2020 yarışmasına katılan ve ikinci olan Barış Murat Yağcı, Survivor 2022'de de yarışmacı olarak izleyenlerin karşısına çıkmıştı.