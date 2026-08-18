Suşehri\'nde Minibüs Kazası: 10 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole uçtu, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zara-Suşehri kara yolu, Geminbeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas istikametine gitmekte olan 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.