Susurluk'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Susurluk'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Susurluk\'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
25.06.2026 13:40  Güncelleme: 13:42
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında çatıda maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Han Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerinde bulunan binanın çatısında meydana geldi. Çatıdan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çatıdaki alevlere müdahale ederek yangını alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İnceleme, Susurluk, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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