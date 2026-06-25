Susurluk\'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Han Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerinde bulunan binanın çatısında meydana geldi. Çatıdan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çatıdaki alevlere müdahale ederek yangını alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR