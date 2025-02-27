Susurluk\'ta Çatıda Düşme Faciası

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir apartmanın çatısında çalışma yapan 58 yaşındaki Mithat Akdoğan, plastik panele basması sonucu apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Burhaniye Mahallesi Handere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatısında çalışan bir ustanın yanına çıkan Mithat Akdoğan, plastik panele basınca panel kırıldı. Dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Akdoğan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR