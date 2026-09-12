Susurluk'ta eski askeri alandaki yangın 2 dönümlük alanı yakmadan söndürüldü - Son Dakika
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Susurluk'ta eski askeri alandaki yangın 2 dönümlük alanı yakmadan söndürüldü

Susurluk\'ta eski askeri alandaki yangın 2 dönümlük alanı yakmadan söndürüldü
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Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki eski askeri alanda makilik ve çöplükte çıkan yangın, itfaiye, orman ve belediye ekiplerinin ortak müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 2 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde eski askeri alan içerisinde çıkan makilik ve çöplük yangını, itfaiye, orman ve belediye ekiplerinin ortak müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde bulunan eski askeri alan içerisinde meydana geldi. Makilik ve çöplük alandan duman ile alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, orman teşkilatı ve Susurluk Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye 4 itfaiye aracı ve 10 personel ile hızla ulaşan itfaiye ekipleri, orman ve belediye ekipleriyle koordineli bir şekilde alevlere müdahale etti. Kurumların müşterek yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmalarının ardından, yaklaşık 2 dönümlük makilik alanın yanarak zarar gördüğü tespit edildi. Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, İnceleme, Susurluk, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'ta eski askeri alandaki yangın 2 dönümlük alanı yakmadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Susurluk'ta eski askeri alandaki yangın 2 dönümlük alanı yakmadan söndürüldü - Son Dakika
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