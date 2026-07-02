Susurluk\'ta çıkan yangında 1 ton saman kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen saman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaklaşık 1 ton saman yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alandaki samanların henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, olayda yaklaşık 1 ton saman yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR