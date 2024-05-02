Susurluk'ta tır alev alev yandı - Son Dakika
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Susurluk'ta tır alev alev yandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, tırın tekerlek körük sisteminde meydana gelen arıza sonucu çıkmış olabilir. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, tırda çeşitli malzemelerin bulunduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 00:31
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Susurluk'ta tır alev alev yandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Balıkesir-Bursa Karayolu, Bursa istikameti, Susurluk Karapürçek mevkinde seyir halindeki 35 BSK 250 dorse plakalı, D.O. hakimiyetindeki 35 BSK 276 plakalı tırda yangın çıktı. İhbar üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın büyük maddi hasara yol açarken olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Tırda karışık ambar malzemesi, boya, gübre, jenaratör, tüp, oyuncak, lastik, karton, kolonya, hayvansal yem gibi malzemelerin yüklü olduğu belirtildi. Yangının, araç seyir halindeyken tekerlek körük sisteminde meydana gelen arıza sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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