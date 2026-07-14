Susurluk\'ta tır ile aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir-Bursa kara yolunda tır ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Bursa istikameti Susurluk Outlet mevkisinde meydana geldi. Y.P. idaresindeki 35 CNJ 515 plakalı çekici ve bu çekiciye bağlı 35 CNK 208 plakalı dorse ile H.Ü. yönetimindeki 16 ARD 196 plakalı araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde bir olumsuzluğa karşı tedbir ve güvenlik amaçlı kontrollerini gerçekleştirdi. Meydana gelen kazada 16 ARD 196 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.Ü. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.Ü. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüler Y.P. ve H.Ü.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı - BALIKESİR