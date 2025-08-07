Susurluk\'ta Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tomruk yüklü bir tırda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü İ.S. isimli şahsın yaptığı 41 AKF 403 plakalı çekici ile 41 ADF 332 plakalı dorseden oluşan tomruk yüklü tırda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Susurluk Grup Amirliği'ne bağlı bir ilk müdahale aracı ile Karesi Grup Amirliği'nden bir su ikmal aracı yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR