Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafoda çıkan yangına ekipler enerji akışını keserek müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Yeni Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, ilk olarak enerji akışını keserek güvenliği sağladı. Ardından suyla yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında trafoda hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Susurluk'ta Trafoda Yangın Çıktı - Son Dakika
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