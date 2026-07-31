Susurluk’taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale - Son Dakika
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Susurluk’taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Susurluk’taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede tedbirler artırıldı.

Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve toplam 196 personelle müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Bozen ve Yıldız mahalleleri şu ana kadar tahliye edilmezken, bir risk durumuna karşı önlemler alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ve 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerinin tahliye edilme ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından ise 4 minibüs bölgeye sevk edilerek hazır bekletiliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk’taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Susurluk’taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale - Son Dakika
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