Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine ateşlediği bir seyir füzesinin önlenerek imha edildiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Husiler'in Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine seyir füzesi fırlattığını belirtti. El-Maliki, füzenin önlenerek imha edildiğini kaydetti.

Husi milisleri, son haftalarda havaalanları, enerji altyapısı, askeri tesisler ve Riyad'ın finans bölgesi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere yönelik saldırılarını artırmıştı.