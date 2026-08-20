Tabancayla Yaralanan Genç: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Tabancayla Yaralanan Genç: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tabancayla Yaralanan Genç: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'da 19 yaşındaki M.S.K. bacağından vuruldu, saldırgan P.A. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla 19 yaşındaki genci bacağından vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.S.K. (19) sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen P.A. (23) olaydan sonra kaçtı. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, P.A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan P.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tabancayla Yaralanan Genç: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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