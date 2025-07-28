Taciz İddiası: Anne Dava İle Karşılandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde taşındığı sitenin kapıcısının 8 yaşındaki kızını taciz ettiğini ileri sürerek, arkadaşıyla birlikte şüpheliyi tekme tokat döven anneye, henüz olayın davası görülmeden karşı taraf darp iddiasıyla dava açıp 70 bin TL tazminat istedi. Öfkeli anne, "Beni darp iddiasıyla şikayet etti ve 70 bin TL tazminat talep etti. Onun itibarı, benim kızımı taciz etmeden önce zaten yoktu" diyerek isyan etti.

Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir sitenin ikinci katında meydana geldi. Üç hafta önce siteye taşınan Özlem S., evdeki eşyaları düzenlerken kızı L.S. kendisine yardım etmek istedi. Kızının bir eşyayı kaldırmak isterken anne, 'kızım bu çok ağır, taşıyamazsın' demesi üzerine küçük kızın "Ben 60 kiloya kadar kaldırabiliyorum. Hatta site görevlisini bile kaldırdım" şeklinde verdiği cevaptan şüphelendi. Kadın arkadaşını çağırarak kızıyla konuşmasını isteyen Özlem S., ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Annenin öfkesi ve darp olayı

Olayı öğrenen Özlem S., site yönetimine durumu bildirdi. İ.A.'nın karşısına çıkması üzerine öfkelenen anne, arkadaşıyla birlikte şüpheliyi darbetti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nun Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınan L.S. de olayı anlattı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak dosya Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi. Mahkeme iddianameyi kabul edip davanın 10 Ekim 2025'te görülmesini kararlaştırdı.

70 bin TL tazminat talep etti

Şüphelinin, taciz iddiası sonrası Özlem S.'yi darp iddiasıyla şikayet ederek 70 bin TL tazminat talep etmesi ise annenin tepkisini çekti. Özlem S., "Sözde itibarını zedelemişim. Onun itibarı, kızımı taciz etmeden önce yoktu. İddianamede her şey açık" dedi.

Özlem S., "Devletimiz gerçekleri ortaya çıkaracak, bu şahıs hak ettiği cezayı alacak. Antalya Barosu'na, UCİM'e ve savcıya teşekkür ediyorum. Herkes kızımın sesi olacak. Daha dava görülmeden beraat edeceğinden emin" dedi.

Avukattan çağrı

Davayı takip eden Avukat Demet Burcu Ünal ise, "Bu dosya, toplumumuzun en hassas konularından biri olan çocuk istismarıyla ilgili. Şüphelinin daha önceki eylemleri, suça meyilli olduğunu gösteriyor. Adli kontrol kararının yetersiz olduğunu, bu kişinin tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek destek istedi. Ünal, cinsel istismar suçlarına karşı caydırıcı cezaların önemine dikkat çekti.

İ.A.'nın ilk duruşması, 10 Ekim 2025'te Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. - ANTALYA