Tacizci Vatandaşlar Tarafından Dövüldü - Son Dakika
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Tacizci Vatandaşlar Tarafından Dövüldü

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Adıyaman'da bir genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.

18.02.2025 14:19
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Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs darbedildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da genç bir kıza sokak ortasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında 18 yaşındaki bir genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen G.M.A.A.Z. isimli şahsı fark eden vatandaşlar ve esnaflar şahsı yakalamak istedi. Vatandaşlar ile şahıs arasında kent merkezinde kovalamaca yaşandı. Ulucami yakınlarında yakalanan şahıs burada vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs darp neticesi yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı araca bindirdiği esnada vatandaşlar bir kez daha şahsa saldırdı. Şahsı polis aracından indirmeye çalışan vatandaşlar aynı zamanda şahsı polis aracı içerisinde yumruklayarak vurdu. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda çevredeki kalabalık uzaklaştırıldı. Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(CK-SVY-HA-Y)

Kaynak: İHA

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