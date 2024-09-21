Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı - Son Dakika
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Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı

Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı

Kuzey Galler'deki evini tadilat yaptırmak isteyen Leslie Harvey isimli kadın, çatı katındaki dolabı açtığında 20 yıllık sırrı açığa çıkardı. Dolabın içinde eski kiracısının kalıntılarını bulan kadın, gördükleri karşısında dehşete düştü. II. Dünya Savaşı sırasında Frances Alice Knight'a evi kiralayan 65 yaşındaki Sarah Jane Harvey, Knight'ın aniden öldüğünü bunu da polise bildirmek yerine cesedi dolaba kilitlediğini anlattı.

21.09.2024 19:58
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Leslie Harvey, annesi hastanedeyken Kuzey Galler'deki evini tadilat yaptırmak istedi. Ancak çatı katındaki dolabı açtığında gördüklerine inanamadı. Çünkü dolabın içinden 20 yıldan uzun süredir gizli kalmış karanlık bir sır ortaya çıktı. Harvey, dolabın içinde 20 yıldır saklı kalan kiracının kalıntılarını keşfetti.

HASTANE YATAĞINDA SORGUYA ALINDI

Kuzey Galler'de yaşayan annesinin evini tadilat yaptırmak isteyen Leslie Harvey isimli bir adam çatı katındaki dolabın içinden çıkan insan kalıntılarıyla şaşkına döndü. Leslie Harvey dolabın içindeki battaniyeyi açtığında karşısına bir ceset çıktı. 65 yaşındaki Sarah Jane Harvey isimli ev sahibi bir anda cinayet şüphelisi haline geldi. İlk olarak hastane yatağından sorgulanan 65 yaşındaki kadın bulunan insan kalıntılarının eski kiracı Frances Alice Knight'a ait olduğunu teşhis etti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

1940 YILINDA BİRLİKTE ÇAY İÇMİŞLER

II. Dünya Savaşı sırasında Sarah Jane Harvey evini Frances Alice Knight'a kiraladığını söyledi. Harvey'in polise verdiği ifadesinde, 1940 yılında ikili çay içtikleri sırada Knight'in aniden hayatını kaybetti ve durumu polise haber vermek yerine çatı katındaki dolaba kilitlediğini söyledi. Harvey, insanlara kiracısının bir huzurevine taşındığını söyledi. Ancak cansız beden 20 yıl sonra ikiye katlanmış halde bulundu.

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Son Dakika 3.Sayfa Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    aziz yıldırım zannettim 9 6 Yanıtla
  • İsmail Mutlu:
    ya haberi yapan arkadaşa sormak lazım 1940 yılında çay içtilerse o cesedin orada 84 yıl kalması gerekmiyor mu ne 20 yılı 14 0 Yanıtla
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