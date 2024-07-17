TAG Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kesiminde 5 tır ile 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TAG otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep- Nurdağı kesimi 60. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette ilerleyen 5'i tır 2'si kamyonetten oluşan 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 33 CHR 50 plakalı tırın sürücüsü A.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.D.'nin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG otoyolundaki trafik akışında ciddi aksama ve uzun kuyruklar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP