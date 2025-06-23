Tahran'da Kamikaze İHA'lar Ele Geçirildi

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda kamikaze insansız hava aracı (İHA) taşıyan bir araç ele geçirildi. İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bağlı olduğu belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.

İran'da emniyet güçleri kuş uçurtmuyor. İran Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, başkent Tahran'ın batısında düzenlenen bir operasyonda çok sayıda kamikaze insansız hava aracı (İHA) taşıyan bir aracın ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda, araç sürücüsünün İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bağlı olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Sabotaj eylemlerinde kullanılmak istenen cihazlar teslim ediliyor

Buşehr Eyaleti İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin, son günlerde sabotaj eylemlerinde kullanılmak istenen mini İHA'ların teslim edilmesi için verdiği süre sonrası bazı kişilerin gönüllü olarak yetkililere başvurduğu ve ellerindeki cihazları teslim ettikleri aktarıldı.

Teslim olma çağrısı yapılmıştı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail'le iş birliği yapanlara çağrıda bulunarak, gönüllü teslim olmalarını istemişti. Konsey, "Yanlarında mini insansız hava araçları, ekipmanlar ve silahlarıyla teslim olanlar İslami af kapsamına alınarak yeniden halkın arasına dönebilecek" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN