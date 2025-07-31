Taif'te Lunapark Kazası: 23 Yaralı

Suudi Arabistan'ın Taif kentinde bir lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentinin El Hada semtindeki lunapark, korkutucu anlara sahne oldu. Lunaparkta ziyaretçilerle dolu bir oyuncak, orta direğin ikiye ayrılması sonucu yere çakıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 3'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, soruşturma tamamlanıncaya kadar lunaparkın kapatılmasına karar verildi. - RİYAD