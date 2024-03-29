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Takip sonucu durdurulan araçta uyuşturucularla yakalandı

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takip sonucu durdurulan bir hafif ticari araçta çok sayıda sentetik hap ile sentetik hap yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde ilimiz merkezinde sürücülüğünü H.B.E. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramalarda; 2 adet varil içerisinde kapsüllenmeye hazır vaziyette 50 kilogram ağırlığında sentetik ecza hapı yapımında kullanılan toz hammadde, 200 bin adet sentetik ecza hapı, 7 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alınan H.B.E. isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.