Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı - Son Dakika
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Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç, kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğa çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

06.07.2024 23:22
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Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaldırıma çarpıp takla atan araç, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kelkit çevre yolu üzerinde Erzincan istikametine hareket halindeki 29 AAJ 303 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Nas henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil o esnada kaldırımda yürüyen Arife İlhan ve 10 yaşındaki Ravza İlhan'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Arife İlhan ve Ravza İlhan ile otomobilin sürücüsü İbrahim Nas, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı - Son Dakika

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