Takla atan araçta can pazarı: 9 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.
Kaza D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Adem T. idaresindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile Yusuf D. yönetimindeki 41 FD 151 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 FD 151 plakalı SUV araç takla atarken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle D100 karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Takla atan araçta can pazarı: 9 yaralı - Son Dakika
İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, itfaiye erlerinden biri ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı. İtfaiye erinin tedavisi devam ediyor.
Alanya'da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetinden vazgeçen çocuklar için yargılamanın devamı amacıyla kayyım atanmasına karar verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?