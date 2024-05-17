Takla atan araçtan emniyet kemeri ile burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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Takla atan araçtan emniyet kemeri ile burnu bile kanamadan kurtuldu

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek takla atarken, emniyet kemeri takılı olan sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

17.05.2024 22:29
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Takla atan araçtan emniyet kemeri ile burnu bile kanamadan kurtuldu

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek takla atarken, emniyet kemeri takılı olan sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki 20 AHS 197 plakalı Dacia marka araç Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Takla atarak durabilen araç adeta hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan ve emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ayakta sağlık kontrolünden geçirirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Araç sürücüsü kaza sonrası aracın başında çekiciyi bekledi.

Kaynak: İHA

Aksaray, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Takla atan araçtan emniyet kemeri ile burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

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