Taksi Sürücüsü Sigara İçmeyi Engelledi, Yolcular Ücreti Ödemeden İndi - Son Dakika
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Taksi Sürücüsü Sigara İçmeyi Engelledi, Yolcular Ücreti Ödemeden İndi

Taksi Sürücüsü Sigara İçmeyi Engelledi, Yolcular Ücreti Ödemeden İndi

Güngören'den Mecidiyeköy'e gitmek için taksiye binen üç kişi, sürücünün araçta sigara içilmesine izin vermemesinin ardından ücreti ödemeden araçtan indi. Taksi sürücüsünün, '90 liramı verir misin?' sözlerine karşılık yolcu, 'Benim param yok. Git, onlardan al. Paramla beni rehin mi alacaksın' şeklinde pişkin bir cevap verdi. Yaşanan tartışmayı taksi sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

25.04.2024 10:01
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Güngören'den Mecidiyeköy'e gitmek için taksiye binen üç kişi, sürücünün araçta sigara içilmesine izin vermemesinin ardından ücreti ödemeden araçtan indi. Taksi sürücüsünün, "90 liramı verir misin?" sözlerine karşılık yolcu, "Benim param yok. Git, onlardan al. Paramla beni rehin mi alacaksın" şeklinde pişkin bir cevap verdi. Yaşanan tartışmayı taksi sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Güngören Merter'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda taksi sürücüsü İsa Ünver, yol kenarında kendisini durduran üç kişiyi aracına aldı. Şişli Mecidiyeköy'e gitmek için yola çıkan takside yolcular, bir anda sigara içmek istediklerini belirtti.

"Paramla beni rehin mi alacaksın?"

Ünver'in aracının içinde sigara içilmesine izin vermemesinin ardından yolcular ile sürücü arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine araçtan inen yolcular, 90 liralık taksimetre ücretini ödemek istemedi. Ünver'in, "90 liramı verir misin" sorusuna, "Paramla beni rehin mi alacaksın? Benim param yok, git onlardan al" diyerek cevap veren pişkin yolcular ücreti ödemeden araçtan ayrıldı. O anlar taksi sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedildiğini gören şahıs ise "Hem beni sosyal medyaya atacaksın hem de para isteyeceksin" diyerek uzaklaştı.

"Sen niye karışıyorsun?' diyerek araçtan ineceklerini söylediler"

Taksi sürücüsü İsa Ünver ise, "Bugün E-5'te ilerlerken bir arkadaş Merter'de beni durdurdu. Kendisiyle birlikte iki tane de kadın bindi. Bana Mecidiyeköy'e gideceklerini söylediler. Kavşaktan dönüp Mecidiyeköy istikametine bağlanacağım esnada araçta sigara içmek istediler. Araçta sigara içmenin yasak olduğunu ve buna izin veremeyeceğimi bildirdim. Arkadaş bunun üzerine söylenmeye başladı. 'Biz içiyoruz, kimse karışmıyor. Sen niye karışıyorsun? diyerek araçtan ineceklerini söylediler. İndirmek için müsait bir yere yanaştım. 90 liralık taksimetre ücretine itiraz ettiler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksi Sürücüsü Sigara İçmeyi Engelledi, Yolcular Ücreti Ödemeden İndi - Son Dakika

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