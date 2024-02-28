Taksici Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam
İZMİR - İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. Hazırlanan raporda ayrıca zanlının ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının tespit edilmediğinin yer aldığı öğrenildi.
Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 günü meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüş, cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonrada araçtan ayrıldığı anlar kamera görüntülerine yansımıştı.
Görüntüleri izleyip, kabul etti
Katil Delil Aysal, 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 16 Şubat günü 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; tutuklu sanık Delil Aysal, taraf avukatları, taksici Oğuz Erge'nin yakınları da katıldı. Savunma için söz verilen katil Delil Aysal, kamera görüntülerini kabul ettiğini ancak seste oynama olduğunu ileri sürerek, "Ben taksiciye 'kimseye güvenme' demedim. Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı; 3'ünü taksi şoföründe, 2'sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum" dedi. Mahkemede, olay gününe ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve araç içi kamera görüntüleri de izlettirildi. Mahkeme başkanı Delil Aysal'a, olay günü taksiye sağ arka kapıdan binmesine rağmen neden şoförün kör noktasına gelen sol arka koltuk kısmına geçtiğini sordu. Sanık ise o an bu durumu fark etmediğini öne sürdü.
Cezai ehliyeti tam çıktı
16 Şubat'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporun mahkemeye getirilmesine, olayda bugün dinlenmesi gereken iki sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mart 2024 gününe erteledi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Delil Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu ise, mahkemeye ulaştı.
"Tam olduğu görülmüştür"
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi: "Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının tespit edilemediği, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."
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