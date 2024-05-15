Taksici meslektaşını vurarak öldürmüştü, olay anı görüntüsü kamerada - Son Dakika
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Taksici meslektaşını vurarak öldürmüştü, olay anı görüntüsü kamerada

Bağcılar'da bir taksicinin alacak verecek meselesi yüzünden meslektaşını vurarak öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin meslektaşının yanına silah doğrultarak geldiği önce göğsüne ardından kafasına ateş ettiği görüldü.

15.05.2024 23:47
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Taksici meslektaşını vurarak öldürmüştü, olay anı görüntüsü kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da bir taksicinin alacak verecek meselesi yüzünden meslektaşını vurarak öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Mayıs tarihi saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartışmış Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş'ın yanına gelip silahla vurmuştu. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ilk müdahalesini olay yerinde yapılan Gökhan Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına almış şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 7-8 ay öncesinde maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenilmişti.

Şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin meslektaşının yanına silah doğrultarak geldiği önce göğsüne ardından kafasına ateş ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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