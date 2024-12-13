Taksici Ömer Peker, aracı altında kalarak hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta taksicilik yapan emekli itfaiye çavuşu Ömer Peker, park ederek indiği aracın geriye kayması sonucu altında kaldı. El frenini çekmeyi unuttuğu öğrenilen Peker hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuşta taksiyi park eden 60 yaşındaki taksici Ömer Peker, bir süre aracıyla ilgilendi. Daha sonra tekrardan direksiyona geçmek için hareket eden Peker, geriye kayan taksiyi durdurmaya çalıştı. Metrelerce ilerleyen aracın altında kalan Peker hayatını kaybederken, itfaiye çavuşu olarak emekli olduğu ve ek iş olarak taksicilik yaptığı öğrenildi.

Yaşanan o kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL