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Taksiciler öğrencileri darp etti

Avcılar'da taksicilerin yurtta kalan öğrencilere sopalarla saldırdığı olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

09.04.2025 17:25
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Taksicilerin sopalarla yurtta kalan öğrencileri darp ettiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da taksicilerin yurtta kalan öğrencilere sopalarla saldırdığı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Yurtta kalan bir yakınlarına eşya almak için gelen bir gencin iddiaya göre ayağının üstünden taksi geçti. 'Nasıl araba sürüyorsun' diyerek tepki gösterdiğinde ise taksici ile aile fertleri arasında çıkan kavgaya diğer şoförlerde dahil olunca ortalık karıştı. Öğrenciler, gencin annesinin de darp edilmesi üzerine kadını yurdun içerisine alıp taksicilere tepki gösterince ise, şoförler bu seferde öğrencilere saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Taksicilerin yurtta kalan öğrencilere sopalar ile saldırdığı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde Avcılar'da yaşanan olayda iddiaya göre bir yakınlarına eşya almak için yurda gelen anne ve iki oğlu, yolcu getiren taksici ile tartıştı. Gencin ayağının üstünden geçmesi üzerine 'Nasıl araba sürüyorsun' tepkisine öfkelenen taksici, gençlere bağırmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda şoför, çalıştığı duraktaki arkadaşlarını da çağırınca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan olayda dayak yiyen oğullarını kurtarmak isteyen anne Şükran Taşkın'da darp edilirken, güvenlik ve öğrenciler yaşlı kadın ve çocuklarını yurda aldı. Bu sırada gelinleri ve bebeklerinin de bulunduğu aracında kapısının zorlandığı söylenirken, öfkeli taksiciler kendilerine tepki gösteren öğrencilere saldırmak istedi. Ellerindeki sopalarla yurdun turnikelerini kıran ve çocuklara vuran şahıslar ise polisin gelmesiyle dağıldı. Olayın ardından karakola giden aile üyeleri ise taksicilerden şikayetçi oldu.

"Ben ayırınca bana da vurdular"

Yaşanan olay anlarını anlatan anne Şükran Taşkın, "Biz yola çıkacaktık, yurtta kalan yakınımızdan eşya almak için oraya gelmiştik. Araçtan inen oğlumun ayağının üzerinden taksi geçti. Oğlum tepki gösterine taksicide kızarak bağırdı ve küfür etti. Ardından ise kavga başladı. Ben şoföre 'Oğlum ne olursun git' dedim ama dinlemedi. Kısa süre sonra çok sayıda taksici ile geri geldi. Oğullarımı dövmeye başladılar, ben ayırınca bana da vurdular. Benim durumum kötü olduğunu görünce ise yurttakiler içeriye aldılar. Beni içeriye alıp tepki gösterdikleri için bu seferde öğrencilere saldırdılar. O sırada arabada gelinim ve torunum vardı, kapılarını açmaya çalışmışlar ama gelinim kapıyı kilitlemiş" dedi.

Mustafa Taşkın, "Kardeşimin ayağının üzerinden geçmesi üzerine tartışma çıktı. Daha sonra baktım ki 20 tane taksici sopa ve bıçakla gelmiş. Beni ve ailemi darp etmeye başladılar, daha sonra ise yurda saldırdılar. İlk başta kardeşimi ayırmaya çalıştığımda taksici bana 'Siz bekleyin birazdan buradan cenazeniz çıkacak' dedi. Zaten durakları yakınmış, birkaç dakika içinde 20 tane taksici geldi. Annem 60 yaşında onu dahi darp ettiler. Çocuğum ve eşim arabadaydı, arabanın kapılarını açmaya çalışmışlar. Öğrenciler taksicilere tepki gösterince bu seferde öğrencilere saldırdılar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Avcılar, 3-sayfa, Ulaşım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksiciler öğrencileri darp etti - Son Dakika

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