Taksicilerden Darp Vakası: 22 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Taksicilerden Darp Vakası: 22 Yıla Kadar Hapis İstemi

Ankara'da MartıTag sürücüsü Alper Özcan'ı darp eden 4 taksi şoförüne toplam 22 yıl hapis cezası isteniyor.

20.02.2025 12:32
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Ankara'da MartıTag uygulaması üzerinden çağırdıkları sürücü Alper Özcan'ı darp eden 4 taksi şoförü hakkında 4 farklı suçtan toplam 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanıklar Abdurrahman A. ve Murat A., Martı Tag uygulaması üzerinde müşteki sürücü Alper Özcan'ı çağırdıklarını, amaçlarının ücret kıyaslaması olduğunu iddia ettiler.

Özcan'ı darp etmediklerini iddia eden sanıklar, müştekiyi polise teslim etmek için durdurduklarını söylediler. İddianamede, sanıkların müştekiye, "Sen neden Martı Tag yapıyorsun, taksicilerin hakkına giriyorsun, bu işi yapmayacaksın, ölürsün burada" dedikleri, müştekinin arabasının anahtarını almaya çalıştıkları belirtildi. İddianamede, sanıklar Murat A., Umut Can K., Abdurrahman A. ve Ömer Berkan A. hakkında 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 36.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, sanıklar 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

'Olayın geçmişi'

Ankara'da 29 Ocak saat 02.30'da Martı Tag sürücüsü Alper Özcan'a uygulama üzerinden talep geldi. Uygulamanın gösterdiği lokasyona giden Özcan'ın aracına binen Abdurrahman A. ve Murat A., Dikmen'e gitmek istediklerini söyledi. Araçtaki şüpheliler, Kızılay istikametine geldiklerinde, Özcan'a polis olduklarını beyan ederek aracı durdurmasını istedi. Güvenpark civarında aracı durdurduktan sonra şüpheliler, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'a hakaret edip vurmaya başlayan şüpheliler, aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldı. O sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan çıkarmaya çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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