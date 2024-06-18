Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı Güven timleri 3 şahsı anında yakaladı - Son Dakika
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Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı Güven timleri 3 şahsı anında yakaladı

Taksim'de aralarında husumet olan iki mekan sahibi arasında çıkan kavgada, 4 şahıs karşı mekanın çalışanlarına silahla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından yakalandı. Saldırganlar ve kurbanlar arasında uzun süredir husumet olduğu ortaya çıktı.

18.06.2024 10:34
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Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Güven timleri 3 şahsı anında yakaladı

İSTANBUL - Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun yağdırdı. Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

B Bölge Güven Timleri kıskıvrak yakaladı

Saldırı esnasında sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri hemen harekete geçti. Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Karşılık iki mekancı arasında husumet varmış

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı Güven timleri 3 şahsı anında yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı Güven timleri 3 şahsı anında yakaladı - Son Dakika
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