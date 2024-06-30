Taksim'de Mekan Sahipleri Arasındaki Kavga Kanlı Bitti - Son Dakika
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Taksim'de Mekan Sahipleri Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

Taksim'de iki mekan sahibi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen bir şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis tarafından yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

30.06.2024 10:18
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Taksim'de birbirleriyle husumetli iki mekan sahibinin eski ortak kavgası kanlı bitti. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından onlarca saat görüntü izlenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 9 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim semti Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki mekan sahibi arasında ortak paylaşım nedeniyle husumet oluştu. Eski ortağının karşı mekana geçmesini hazmedemeyen adam, mekanın çalışanlarına silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda mekanın önünde oturan Alişan K. ve Ömer K. bacaklarından yaralanırken, vatandaşlar da panik yaşadı.

"Ortağımı çaldın" kavgası

Olayın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Saldırı öncesine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, ateş eden motosikletli şüpheli şahsın olaydan yaklaşık 2 saat önce Tarlabaşı'nda bir sokakta kıyafetlerini ve kullandığı motosikleti değiştirdiğini belirledi. Polis ekipleri, bu sokakta olayda kullanılan motosikleti başka bir erkek şahsın getirdiğini ve yanlarında bir şahıs daha olduğunu, toplamda 3 kişi olarak hareket ettiklerini tespit etti.

Beyoğlu Asayiş polisi 3 şahsı kıskıvrak yakaladı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, detaylı yapılan kamera ve istihbari çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerini belirledi. Motosiklet ile ateş eden şahsın Uğur A. (24), ona olayda kullandığı motosikleti getiren şahsın Serhat K. (22) ve yanlarında bulunan şahsın ise Mahsun Y. (24) olduğu tespit edildi. Şahısları eş zamanlı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda Uğur A. Balo Sokak'ta, Serhat K. Sıraselviler Caddesi üzerinde ve Mahsun Y. ise Sadri Alışık Sokak üzerinde kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı.

Yaşının yaklaşık 2 katı suç kaydı çıktı

Gözaltına alınan 3 şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan ateş eden 24 yaşındaki Uğur A.'nın 42 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 3 suç kaydı olan Serhat K. ve 4 adet suç kaydı olan Mahsun Y. de adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Saldırganlardan 2'si tutuklandı

Mahkemeye çıkartılan şahıslardan Uğur A. ve Serhat K., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahsun Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan geçtiğimiz 3 Haziran Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda da, 9 Haziran'da saldırı düzenleyen şahısların saldırıya uğradığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de Mekan Sahipleri Arasındaki Kavga Kanlı Bitti - Son Dakika

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