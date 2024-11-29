Failler caydırıcı cezalar almadıkça kadına şiddet boyut değiştirerek devam ediyor. Son olarak 24 Kasım saat 03.00 sıralarında Taksim'de bir kokoreççide kadına şiddet olayı yaşandı.
Kokoreççiye gelen Elif K. ile Burak K. çifti bir süre sonra "kıskançlık" nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K'nin cep telefonuna bakan Elif K. daha sonra yerine oturdu. Çift, sipariş geldikten sonra da tartışmaya devam etti. Elif K'ye tokat atan Burak K, daha sonra masada bulunan kola ve patatesi kadına fırlattı.
Bunun üzerine garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) şiddete şiddetle karşılık verdi. Garsonlar tarafından tekme ve yumruklarla dakikalarca darbedilen Burak K. dışarı atıldı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken Burak K. garsonlardan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan 3 garsona "Kasten yaralama" suçundan adli işlem uygulandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Elif K'nin ise erkek arkadaşı Burak K'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Garsonlar, sevgilisini darbeden adamı tekme tokat dövdü - Son Dakika
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