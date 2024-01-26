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Taksim'de Turist Ucuz Otel Yalanıyla Kandırıldı ve Gasp Edildi - Son Dakika
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Taksim'de Turist Ucuz Otel Yalanıyla Kandırıldı ve Gasp Edildi

Taksim'de arkadaşıyla yürüdüğü esnada yanlarına gelen şahıs tarafından 'ucuz otel biliyorum' yalanıyla kandırılıp bara götürülen Cezayirli turist, mekan çalışanları tarafından gasp edildi. Cebinden bin Euro'su (yaklaşık 33 bin lira) gasp edilen turist kaçmaya çalışırken, itilerek merdivenlerden düşürüldü. Ayağı kırılan turist şikayetçi olmasın diye ambulansla hastaneye götürülürken, arkadaşı ona ulaşamayınca gerçek ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tek tek yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Taksim\'de Turist Ucuz Otel Yalanıyla Kandırıldı ve Gasp Edildi
26.01.2024 - 11:17,
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Taksim'de arkadaşıyla yürüdüğü esnada yanlarına gelen şahıs tarafından "ucuz otel biliyorum" yalanıyla kandırılıp bara götürülen Cezayirli turist, mekan çalışanları tarafından gasp edildi. Cebinden bin Euro'su (yaklaşık 33 bin lira) gasp edilen turist kaçmaya çalışırken, itilerek merdivenlerden düşürüldü. Ayağı kırılan turist şikayetçi olmasın diye ambulansla hastaneye götürülürken, arkadaşı ona ulaşamayınca gerçek ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tek tek yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Taksim'de önceki ay yaşanan olayda turist olarak Cezayir uyruklu arkadaşı Ahmed L. ile yurda gelen yine Cezayir uyruklu İshak C.S., İstiklal Caddesi üzerinde yürümeye başladı. Turist çiftin o esnada yanında "hanutçu" diye tabir edilen bir şahıs yaklaşarak "otel mi arıyorsunuz" diye sordu. Turistlerin "evet" cevabı vermesi üzerine şahıs, "ucuz otel biliyorum, sizi götüreyim" diyerek onları kandırarak bara götürdü. Girdikleri yerin otel değil gece kulübü olduğunu fark etmeleri üzerine Ahmed L., arkadaşına "çıkalım" diyerek dışarıya çıktı.

Ucuz otel yalanıyla kandırıp barda gasp edip dövdüler

Ancak İshak C.S. mekan çalışanları tarafından içeride tutularak üstü arandı ve cebinde bulunan Bin Euro (yaklaşık 33 bin lira) parası gasp edildi. Bu olayın ardından koşarak kaçmak isteyen turisti, arkasından iten mekan çalışanları merdivenlerden düşürüp ayağının kırılmasına neden oldu. Bunun üzerine mekan çalışanı Mehmet K. ayağı kırılan turisti şikayetçi olmasın diye ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Arkadaşından haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Tedavi altına alınan turistin başından ayrılmayan mekana bağlı tercüman iki şahıs, onu şikayetinden vazgeçirmek için gasp ettikleri paraları geri vermek istedi. Ancak hesaba katmadıkları turistin birlikte geldiği arkadaşı Ahmed L., ondan 2 gün boyunca haber alamayınca emniyete giderek kayıp olduğunu söyleyip olayı anlattı. Yaşananların ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın yaşandığı mekana gitti.

Beyoğlu Asayiş polisi tek tek yakaladı

Burada bulunan mekandaki garson Erdal G. (36), polislerin turisti sorması üzerine hastanede olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdal G. ve işletme yetkilisi olan Necat G.'yi (56) gözaltına alan polis ekipleri, hastaneye gitti. Burada turistin yanı başında mekan tercümanları Hüseyin S. (28) ve Mohamad A.'yı (26) gören Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, turistin ifadesine başvurdu. Yaşadıklarını anlatan turistin ifadesi üzerine polis ekipleri, Necat G., Erdal G., turistin başında 2 gün boyunca bekleyen Hüseyin S. ve Mohamad A.'yi gözaltına aldı.

Turiste dehşeti yaşatan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, turisti hem gasp eden hem de ayağını kıran şahısların ise hanutçuluk yapan İbrahim S. ve mekan çalışanları Mehmet K. ile Sabri C. olduklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 3 şahıs "gasp" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necat G., Erdal G., turistin başında 2 gün boyunca bekleyen Hüseyin S. ve Mohamad A. ise sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.

7 şüphelinin toplam suç kaydı 117 adet

Öte yandan yakalanan şahıslardan Erdal G.'nin 20 adet, Hüseyin S.'nin 1 adet, Necat G.'nin 12 adet, Mohammed A.'nın 2 adet, İbrahim S.'nin 7 adet, Mehmet K.'nın 46 adet ve Sabri C.'nin ise 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 7 şüphelinin toplam suç kaydı 117 adet olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de Turist Ucuz Otel Yalanıyla Kandırıldı ve Gasp Edildi - Son Dakika


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