Taksiyi Gasp Etti, Sonra Özür Diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksiyi Gasp Etti, Sonra Özür Diledi

Taksiyi Gasp Etti, Sonra Özür Diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gasp iddiasıyla taksiye binen suçlu, aracı geri getirip arkadaşını darp ettirdi.

Eskişehir'de bindiği ticari taksiyi gasp ettiği iddia edilen şüpheli, aracı kısa süre sonra geri getirip kaçarken, araçta yolcu olan arkadaşı ise şoförler tarafından darp edildi. Olay sonrası şikayetçi olmadığını söyleyen şüpheli, taksi ücretini ödedikten sonra yürüyerek evine döndü.

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki 26 T 0203 plakalı ticari taksiye S.E. isimli erkek şahıs ve arkadaşı bindi. Bir süre taksiyle gezintinin ardından şahıslardan biri sürücüyü tehdit etmeye başladı. Tehdit edilen taksi sürücüsü T.Y., Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir taksi durağına aracını sürerek aşağı atladı ve çevredekilerden yardım istedi. Aracı gasp ettiği iddia edilen şahıs, alıp götürdüğü taksiyi kısa bir süre sonra durağa geri getirerek olay yerinden kaçtı. Duraktaki şoförler ve araç sürücüsünün arkadaşları ise gasp iddiasına karışan şahsın araçta kalan alkollü arkadaşı S.E.'yi yakalayarak darp etti. Sürücülerin arasında kalan S.E., taksi şoföründen özür diledi. Şahsın darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Dövülen adam taksimetre ücretini ödedi, şikayetçi olmadı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine düştüğünü beyan eden S.E. ve taksiciler birbirlerinden şikayetçi olmadı. 700 TL tutan taksimetre ücretini ödeyen S.E., duraktan tekrar taksiye binmek istedi ancak şoförlerin kabul etmemesi üzerine yürüyerek evine gitti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksiyi Gasp Etti, Sonra Özür Diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor 2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor
Emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme Sorumlular tespit edildi Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var

10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:01:26. #7.12#
SON DAKİKA: Taksiyi Gasp Etti, Sonra Özür Diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.