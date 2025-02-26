Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı'na gitme sebebini ve çözüm süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Karadağlı'nın çözüm süreciyle ilgili, ''Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum'' sözleri çok dikkat çekti.

26.02.2025 07:53  Güncelleme: 08:28
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Gezi Parkı olayları sırasına Gezi Parkı'na gitmiş olması epeyce tartışma konusu oldu. Karadağlı, bu konuda Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında açıklamalarda bulundu.

"Gezi Parkı'na neden gittiniz?" sorusuna Tamer Karadağlı; "Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Öyle olmadığını gördüm. Terör örgütü sloganları atan gruplar gördüm ve ben bu grupların yanında durmadım, durmayacağım. AVM yapılacaktı. Ne oldu? AKM yeniden yapıldı ve eskisinden 10 kat daha işlevsel. Bunu da bizim bakanımız döneminde yaptılar" dedi.

"ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

"Çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Tamer Karadağlı; "Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum. Bu benim kişisel fikrim. Ben bürokrasiye girdikten sonra şunu çok net gördüm. Bir devlet aklı varmış. Bunu dışardan anlamak mümkün değil. Ben özel sektördeyken bunu istediğim kadar anlamaya çalışayım anlayabilmem mümkün değil. Devletin içine girdiğinizde bunu çok daha net görebiliyorsunuz. Devlet aklı başka bir şey. Ben de '1-2 senede devlet aklını özümsedim onu hissediyorum' dersem de yalan olur. Ben kişisel olarak Öcalan'ın serbest bırakılmasını doğru bulmuyorum, hâlâ bir bebek katili ve terörist başı olduğunu savunuyorum ve buna inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.

"ÇÖZÜMÜN EN YAKIN ZAMANDA OLACAĞINA İNANIYORUM"

" Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşması yönündeki öneriyi nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Tamer Karadağlı; "Benim anladığım bir şey değil. Anlamadığım bir konuda da bir şey söylemek istemem. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Tabi ki terör bitmeli. Ülkemizde terörden dolayı 40 yıldır kanayan bir yara var. Çözümün en yakın zamanda olacağına inanıyorum ama devletin üst kademesindeki insanlar bizden çok daha fazla bilgiye sahip" ifadeleriyle yanıt verdi.

Tamer Karadağlı\'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt

Devlet Tiyatroları, Abdullah Öcalan, Tamer Karadağlı, Politika, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat:
    helal olsun sana Tamer Karadağlı çok güzel özetlemişsin. senin vatan sever bir sanatçı olduğunu biliyorduk seviyoruz seni başkaları gibi solcuyum deyip de emperyalistlerin peşinde koşmuyosun. 40 47 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    koltuk gitmesin diye kıvırmalar 29 34 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    Tamer gün gelecek,şimdi yaptığın gibi bugünler için kıvıracaksın. 29 13 Yanıtla
  • Canbay:
    manyakmısınız olum ne diyecekti bunu o kadar normalleştirdiniz ki dile getirmek bile vatana ihanetten yargılanmaktı şimdi heryerde aponun capsleri geziyor 34 0 Yanıtla
  • Turgay cicioğlu:
    bahçeli duymasın 24 9 Yanıtla
  • Engin Engo:
    önüne 3-5 kemik daha atınca en büyük ocalan diye slogan bile atarsın =) 7 7 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Helal olsun 3 2 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Devlet aklı sadece bir siyası partinin genel başkanımı ? ki oda daha iktidar partisi ortağı olmadan seçim meydanlarında neler dedi ..... Devlet Aklı kim kimse bu konuşmuyor. ...... 1 0 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    İlahi sen seni kim dikkate alır .reis ülkeyi ucuracak adamın ayağına millet vekili gönderdiler .gezi parkına gittim terör bilmem neleri vardıda gitmedim cümlesini kuran kıvıran sen neden bu adamın ayağına millet vekili göndedik neden serbest kalacak cümlesini kullanamadın hani adamlığın cesaretin bir sor bakalım hesabını haluk bizde görelim seni kıvrak 0 0 Yanıtla
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