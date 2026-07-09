Tampon\'a Sıkışan Yavru Köpek Kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın ön tamponuna sıkışan yavru köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın ön tampon bölümünden gelen sesleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, tampon içerisinde sıkıştığı belirlenen yavru köpeği dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, yavru köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sağlık durumunu kontrol etti.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "İlçe Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerince, araç tamponuna sıkışan yavru köpek acil müdahale edilerek çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN