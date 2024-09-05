Kocaeli'de Tandır Yangını: Baraka Alevlere Teslim Oluyor

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(KOCAELİ)Tandırdan çıkan alevler barakaya sıçradı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tandırda ekmek pişirilirken alevin barakaya sıçraması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde tandırda ekmek pişirilirken alevlerin önünde bulunan barakaya sıçraması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, barakaya sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlattı.