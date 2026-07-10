Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada ara karar açıklandı - Son Dakika
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Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada ara karar açıklandı

Tanju Özcan\'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada ara karar açıklandı
10.07.2026 18:17  Güncelleme: 18:26
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Bolu'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davada mahkeme, Özcan ve 3 sanığın tutukluluğunun devamına, 2 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma 7 Eylül'e ertelendi.

Bolu'da Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Özcan ve 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, 2 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bolu'da aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan ve Özcan'ın 263 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti 5 gün süren ilk duruşma sonrasında ara kararını açıkladı.

2 kişi tahliye edildi

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un ev hapsi tedbiri kaldırıldı.

4 sanık için tutukluluğun devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 7 Eylül tarihine ertelendi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada ara karar açıklandı - Son Dakika

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