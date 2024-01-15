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Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı - Son Dakika
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Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı

Kocaeli D100 Karayolunda park halindeki bir otomobile çarpan bir tanker, otomobili 200 metre sürükleyerek ezdi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tanker, D100\'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı
15.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:08
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Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı

Tankerin çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi. Kazada otomobil kağıt gibi ezilirken, sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. yönetimindeki 54 AT 676 plakalı tanker, sağ şeritte duraklama yapan 34 FBA 265 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Tanker, otomobili yaklaşık 200 metre sürüklerken otomobil kağıt gibi ezildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı otomobil sürücüsü E.A'ya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı - Son Dakika
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