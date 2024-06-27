Tanker ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Tanker ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Tanker sürücüsünün üzgün halleri dikkat çekti.

27.06.2024 18:27
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Tanker ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Tanker sürücüsünün üzgün halleri dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta otomobil ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Tanker sürücüsünün üzgün halleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kayseri caddesi üzerinde meydana geldi. Ü.Ç. idaresindeki 58 AAE 193 plakalı Fiat marka otomobil ile M.Ü. idaresindeki 38 AJL 829 plakalı Mercedes marka tanker çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan ağır olan M.A. üniversite hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü Ü.Ç. ise Sivas Numune hastanesine kaldırdı. Kazada tanker sürücüsünün üzgün halleri dikkat çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sivas, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanker ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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