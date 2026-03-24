Tapu Müdürü Görevden Alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan Çorum Boğazkale Tapu Müdürü V.S. görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Boğazkale Tapu Müdürü V.S.'nin Adalet BakanıAkın Gürlek'in tapu kayıtlarını Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden hukuksuz şekilde sorguladığı tespit edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında V.S., görevinden uzaklaştırıldı.

V.S.'nin müfettişlerin vereceği rapor doğrultusunda göreve iade edeceği ya da hakkında adli soruşturma başlatılacağı belirtildi. - ÇORUM