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Taraftar Kavgasında 2 Tutuklama

Taraftar Kavgasında 2 Tutuklama

Karasu'daki kavga sonrası 1 kişi gözünü kaybetti, 5 taraftardan 2'si tutuklandı.

03.12.2024 19:22
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Göz kaybettiren taraftar kavgasında 2 kişi tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı ve bir kişinin taş darbesiyle bir gözünü kaybettiği kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra Karasu Şehir Stadı'ndan mağlup ayrılan Darıçayırıspor taraftarları, Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Adeta taş, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada M.K.K. sağ gözüne aldığı taş darbesi neticesinde yaralandı. Meydana gelen kavga polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle son buldu. Kavgada yaralanan M.K.K. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E. gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E.A. ve C.E. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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