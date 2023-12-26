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Taraftarlar arasında çıkan kavgada torpil ve meşaleler kullanıldı - Son Dakika
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Taraftarlar arasında çıkan kavgada torpil ve meşaleler kullanıldı

Bursa'da oynanan İnegöl Orhaniye Spor-İznik Spor maçı öncesi bir grup taraftar başka maç için gelen taraftarları rakip takımın taraftarları zannedince kavgaya tutuştu. Meşale ve torpillerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Taraftarlar arasında çıkan kavgada torpil ve meşaleler kullanıldı
26.12.2023 - 22:44,
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Taraftarlar torpil ve meşalelerle ortalığı savaş alanına çevirdi

Destek tezahüratları yankılanacağına patlayan torpiller ortalığı inletti

BURSA - Bursa'da oynanan İnegöl Orhaniye Spor- İznik Spor maçı öncesi bir grup taraftar başka maç için gelen taraftarları rakip takımın taraftarları zannedince kavgaya tutuştu. Meşale ve torpillerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Bursa'da geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Sahasında oynanan İnegöl Orhaniye Spor - İznik Spor maçı için gelen taraftar saha etrafında toplanmaya başladı. İnegöl Sporlu bir grup holigan, maç öncesi oynan Namık Kemal Spor ile Emek Spor maçını izlemek istedi. Tribünde rakip takımdan gelen taraftarların olduğunu zanneden holiganlar bir anda kavgaya tutuşup hem sahaya, hem de tribünlere torpil ve meşale attı.

Artan kalabalığın üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi olayları yatıştırırken, taraftarların kavgaya tutuştuğu anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
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İnegöl, İznik, Bursa, kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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