Taraklı\'da Yangın: Ahşap Ev ve Ahır Zarar Gördü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki katlı ahşap ev ile birlikte birleşiğinde bulunan ahır ve samanlıkta zarar gördü.

Yangın, Alballar Mahallesi'nde çıktı. İsa G.'e ait olduğu ve kullanılmadığı öğrenilen iki katlı ahşap ev ile bitişindeki ahır ile samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, ahır ve samanlıkta zarar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA