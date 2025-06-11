Tarçın'ın Ölümü: İhmal İddiası - Son Dakika
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Tarçın'ın Ölümü: İhmal İddiası

Tarçın\'ın Ölümü: İhmal İddiası
11.06.2025 12:21
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Tatildeki sahipleri köpeklerini otelde bırakmış, o kaçtıktan günler sonra ölü bulundu. İhmal iddiası var.

Bayram tatilinde bir hayvan oteline emanet edildiği öne sürülen Tarçın isimli köpek, kaçtıktan günler sonra ölü bulundu. Köpeğin sahipleri basın açıklaması yaparak 'ihmal' iddiasında bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Tetik ailesi, iddialarına göre, bayram tatili için yurt dışına çıkmadan önce Tarçın isimli köpeklerini ilçedeki bir hayvan oteline emanet etti. Aile, köpeğin işletmenin ihmali sonucu kaçtığını ve günler sonra çevre yolunda ölü bulunduğunu öne sürdü. Köpeğin sahipleri daha sonra olayı yargıya taşıdı ve hukuki süreç başladı. Aile olayla ilgili Hasan Ali Yücel Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya hayvanseverler de köpekleriyle katılarak destek verdi.

"Evimizden neşe kaynağımız gitti"

Tarçın'ın kaybolmasının ardından gönüllülerle birlikte günlerce arama yaptıklarını söyleyen İsmail Tolga Tetik, "Çok büyük bir ihmal sonucu yavrumuzu kaybettik. Canımızdan can gitti. 'Bu tasma ile gezdirmeyin' diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın kaçırıldı ve hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. En çok da işletmenin sorumluluk almadan, üstüne kendini öven sosyal medya paylaşımları yapması bizi derinden yaraladı. Beş kişilik ailem şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var" diye konuştu.

"Ellerim kırılaydı da bırakmasaydım"

AUmay Ergüven Tetik ise, "Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı. Ancak bu kişi köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Üstelik sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunuyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da onu oraya bırakmasaydım."

İşletmeden açıklama

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan işletme ise, iddiaları kabul etmedi. Açıklamada, "İşletmemin ve şahsımın hayvan sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Yönetmeliklere uygun olarak her yıl denetlenen, güvenlik önlemleri tam olan işletmemde bugüne kadar hiçbir hayvana zarar gelmemiştir. Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden üzerimize atılan suçlamaları kabul etmiyoruz. Tek üzüntüm, bir yavrumuzun canını kaybetmesidir" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Olaylar, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarçın'ın Ölümü: İhmal İddiası - Son Dakika

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