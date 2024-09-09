Tarihi Eser Kaçakçılığına Köpekli Operasyon - Son Dakika
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Tarihi Eser Kaçakçılığına Köpekli Operasyon

Kayseri'de polis ekipleri tarafından dedektör köpeği ile yapılan 2 farklı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

09.09.2024 20:08
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Tarihi eser kaçakçılarına dedektör köpekli operasyon: 3 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından dedektör köpeği ile yapılan 2 farklı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından dedektör köpeği MİA ile koordineli olarak yapılan 2 ayrı operasyonda 303 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2 adet Arapça yazılı tarihi eser, 1 adet kılıç, 2 adet metal tarihi obje, 1 adet vazo ele geçirilirken R.D. ve M.Ö. isimli şüpheliler de yakalandı.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarihi Eser Kaçakçılığına Köpekli Operasyon - Son Dakika

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